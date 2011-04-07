На гуртівні у Львові намагалися збути партію «липового» алкоголю

Львів. 7 квітня. УНІАН. У Львові при спробі реалізації партії фальсифікованих алкогольних напоїв на території гуртівні було затримано злочинну групу до складу якої входило троє осіб.

Як повідомили УНІАН у відділі зв‘язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, в результаті проведених оперативно-розшукових заходів було викрито злочинну групу в складі трьох осіб, які на території гуртівні по вулиці Городоцькій у Львові намагались реалізувати 20 000 пляшок фальсифікованих алкогольних напоїв, ємністю 0,5 л кожна, загальною вартістю 360 тис. грн. під виглядом горілки “Пшенична”.



Затримано вантажний автомобіль «МАН» з причепом, яким транспортували зазначену фальсифіковану горілку. Взірці вилученої горілчаної продукції направлено на експертне дослідження в НДЕКЦ ГУМВС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, проведеним експертним дослідженням встановлено, що виявлена горілка являється фальсифікованою, представляє собою спирто-водневу суміш і не відповідає вимогам діючого державного стандарту – ДСТУ 4256:2003 “Горілки і горілки особливі. Технічні умови ”.

«Одночасно, дослідженням від 06.04.2011 встановлено, що акцизні марки, наклеєні на пляшках із вилученою горілкою виготовлені не полiграфiчним підприємством, яке здійснює виготовлення типових марок акцизного збору на горілчані напої та являються підробленими», - інформує відділ зв‘язків з громадськістю.

Слідчим управлінням ГУ МВС України у Львівській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

Встановлюються інші місця збуту фальсифікованої горілки, доводиться причетність до виготовлення фальсифікату службових осіб лікеро-горілчаних підприємств.

Розслідування справи проводить СУ ГУ МВС України у Львівській області.