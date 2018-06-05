Гастролі Національної опери України у Львові (Фоторепортаж)

8 квітня до Львова завітала київська трупа Національної опери України. Востаннє вони були у Львові ще в 1940 році.

У львівській Опері кияни показали свою останню прем’єру – балет «Володар Борисфену» Євгена Станковича. Ця вистава розповідає про V ст. нашої ери і князя Кия – одного із засновників Києва.

Лібрето написали: Анатолій Толстоухов, Володимир Зубанов і Василь Туркевич, балетмейстер – Віктор Яременко, диригент – Олексій Баклан, художники Олексій Чебикін та Олександр Цугорка. Головні партії виконують: Олена Філіп’єва (Зореслава), Катерина Кухар (Октавія), Ян Ваня (Кий), Максим Мотков (Ірнек) та інші.

Кияни ставляться до гастролей як до творчого екзамену перед вишуканою львівською публікою.

Напередодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк заявив, що виступи артистів Опери стануть творчим проривом і зведуть міст між Києвом і Львовом.

Гастролі проходять за сприяння голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка. Ідея привезти до Львова останню прем’єру Національної Опери України – балет «Володар Борисфену» Є.Станковича та оперу «Норма» В. Белліні з’явилась у межах проекту «Україна: Історія великого народу».

Його започатковано у 2007 році з метою формування у людей розуміння величі нашого народу, історії, почуття патріотизму і гордості за нашу історичну батьківщину. Одним зі співавторів проекту є радник-повноважний представник прем’єр-міністра України, Анатолій Толстоухов.

Фото Євгена КРАВСА