Радіоактивний Іван Франко

Львовом ширяться чутки про те, що, начебто, радіація від вибуху на Японській АЕС Фукусіма дійшла і до нашого міста. Приблизно тиждень тому про незначні перевищення фонових рівнів заявили у Росії та США. Однак разом із заявами про виявлену радіацію, фахівці відразу ж попередили: її кількість настільки мізерна, що не може спричинити шкоди для здоров’я людей. Про те, що жодної небезпеки для здоров’я немає, заявляють і у Львові.

Як повідомили «Ратушу» в СЕС і МНС, радіаційний фон у нормі. «У Львові в цілодобовому режимі роблять заміри десятки приладів. Можу запевнити, що перевищення радіаційного фону немає», – зазначив керівник прес-служби ГУ МНС у Львівській області Павло Василенко. Аналогічну інформацію подають і на офіційному сайті МНС України: «У повітрі над Україною концентрація радіонуклідів, викинутих із аварійних реакторів АЕС Фукусіма-1, становить долі відсотка від допустимих рівнів, встановлених МОЗ України. За даними науковців, у пробах повітря, відібраних у період із 26 березня на території України, зафіксовані сліди йоду-131, цезію-137 та цезію-134 у концентраціях, що на 3–6 порядків нижчі, ніж допустимі рівні вмісту цих радіонуклідів у повітрі за нормами радіаційної безпеки України. Період напіврозпаду йоду-131 – приблизно 8 діб. За час після аварії з 11 березня 2011 року загальна кількість йоду-131 зменшилася приблизно у 10 разів і надалі зменшується», – зазначено на офіційному сайті «надзвичайників».

Втім, далеко не всі довіряють повідомленням контролюючих служб, адже свого часу щодо Чорнобильської катастрофи нас уже ошукали. Тож налякані люди біжать в аптеку і закуповують йодовмісні препарати – з метою профілактики. Щоби пересвідчитися на власні очі, чи загрожує львів’янам радіація (зокрема, з Японії), журналіст «Ратуші», озброївшись дозиметром-радіометром МКС-05 «Терра-П», у супроводі фахівця вирушив містом.

Перша зупинка, яку ми зробили, щоби провести заміри, – площа Данила Галицького. Вмикаємо дозиметр і чекаємо хвилину, щоби прилад зафіксував, яким є рівень гамма-випромінення. Доки чекаємо, фахівець із підприємства-виробника приладів дозиметричного контролю, що побажала, аби її прізвище та посаду не оприлюднювали, пояснює: «Коли говорять про радіаційний фон, ідеться саме про гамма-випромінення. А от коли, скажімо, треба перевірити продукти харчування, вимірюють ще й бета-випромінення. Найбільш схильні до накопичення радіації чорниці та гриби. Саме в цих продуктах, привезених із радіаційно забруднених районів (зокрема, з Рівненщини та Волині), неодноразово реєстрували підвищений рівень радіації», – розповідає фахівець. Доки розмовляємо, на табло дозиметра з’являється результат – потужність гамма-випромінення на площі Данила Галицького коливається у межах 0,14–0,17 мікрозівертів за годину. «Це означає, що рівень радіації є абсолютно безпечним для людини, адже гранично допустимий пороговий рівень, за нашими санітарними нормами, становить 0,3 мікрозіверти за годину, – зазначила фахівець і додала, – у своїй професійній діяльності я постійно відстежую рівень гамма-фону і переконана, що радіація з Японії до нас не дійшла».

Наступне місце, яке ми обрали, розташоване буквально за 5 метрів від першого ¬– ми вирішили провести заміри на поверхні пам’ятника Королю Данилу. «Оскільки граніт, яким оздоблено пам’ятник, є природним джерелом радіації, рівень гамма-випромінення на поверхні самого пам’ятника може бути вищим», – зазначила фахівець. Її пояснення перервав тривожний сигнал дозиметра-радіометра – саме так реагує прилад на радіаційне випромінення, що перевищує гранично допустимий рівень. Як виявилося, на поверхні пам’ятника Королю Данилу рівень радіації на «межі» безпечного – він коливався у межах 0,29 – 0,32 мікрозіверти за годину. За словами фахівця, причин панікувати немає. «Коли йдеться скажімо, про будматеріали для вашої оселі, то їх із таким показником гамма-фону краще не купувати, адже вдома людина проводитиме значно більше часу, аніж тут, коло пам’ятника», – пояснила фахівець.

Далі – площа Ринок, де так люблять проводити час молоді львів’яни. Заміри проводили коло фонтана «Нептун». Тут, як виявилося, абсолютно безпечно - гамма-фон становить 0,12 мікрозіверти за годину. Заміряємо біля пам’ятника Івану Підкові. Ця ділянка Львова теж безпечна - рівень гамма-випромінення становив усього 0,09 мікрозіверти за годину. Такою ж безпечною виявилася і постать Тараса Григоровича, попри те, що кількість граніту тут насторожувала. Наступним і кінцевим пунктом був пам’ятник Іванові Франку, який, подейкують, теж, як і Король Данило, радіоактивний. Втім, по дорозі ми натрапили на магазин із гранітом і мармуром, що на вулиці Січових Стрільців, тож просто не змогли втриматися, щоби не заміряти радіаційний фон і там. Продавець до приладу в магазині поставився спокійно. Як він згодом пояснив, граніт і вітчизняний, і імпортний проходить обов’язкову перевірку на радіаційну чистоту. «Граніт із України перевіряють, коли формують з нього плити. А закордонний проходить перевірку двічі - перший раз - у виробника, а вдруге - на кордоні. Всі сертифікати у нас є. Люди часто про них запитують», - розповів продавець. Втім, далеко не всі продавці та виробники такі добросовісні, тож, купуючи вироби з натурального каменю, слід остерігатися, радять експерти, потрібно запитати про сертифікат на товар, або ж купувати, «озброївшись» власним дозиметром.

А от останній пункт, де ми проводили заміри, вразив. Ми поклали дозиметр на плиту коло пам’ятника Іванові Франкові - там, де так полюбляють сидіти студенти і бавитись діти. Прилад майже відразу подав тривожний сигнал про перевищення. Рівень потужності гамма-фону тут виявився 0,54 - 0,68 мікрозіверти за годину. Тобто, він перевищив пороговий гранично-допустимий рівень удвічі. Втім фахівець розтлумачує: «Щоб отримати максимально-допустиму дозу опромінення при такій потужності, треба простояти коло пам’ятника півроку».

Однак після завершення нашої дозиметричної екскурсії я для себе особисто зробила висновок: сидіти на гранітних плитах поблизу пам’ятників Королю Данилу та Івану Франку не варто. Про всяк випадок…

Наталя Горбань, Газета «Ратуша»