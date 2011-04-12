Українську міліцію переведено на посилений режим несення служби
СБУ посилила антитерористичні заходи
Київ. 12 квітня. УНІАН. Особовий склад органів внутрішніх справ переведено на посилений режим несення служби.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.
”Враховуючи події в Білорусії, МВС України переведено на посилений варіант несення служби”, - зазначили у ДЗГ.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, Служба безпеки України посилила антитерористичні заходи у зв’язку із вчорашнім вибухом на станції метро “Жовтнева” у Мінську, внаслідок яких загинули люди.
«Ми посилили антитерористичні заходи на об’єктах транспорту та в місцях скупчення людей», - повідомили у прес-центрі.
Як повідомляв УНІАН, за останніми даними, учора внаслідок вибуху на станції метро “Жовтнева” у Мінську загинуло 12 осіб, більш як 150 поранені.
Генпрокуратура Білорусі за фактом вибуху порушила кримінальну справу за ч.3 ст. 289 (”тероризм”) Кримінального кодексу республіки.