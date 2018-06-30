У Львові обрали «Міс Львова-2011» (Фоторепортаж)
Міс Львова-2011 стала 17-річна студентка географічного факультету Львівського кооперативного коледжу економіки і права Олена Язовецька.
12 квітня у Львівському оперному театрі відбулося шоу «Міс Львів-2011». 15 львів’янок, переважно студенток, боролися за право репрезентувати Львівщину на конкурсі «Міс Україна».
У конкурсі краси та молодості перемогла 17-річна студентка географічного факультету Львівського кооперативного коледжу економіки і права Олена Язовецька (№10). Перша віце-міс – 23-річна Марта Щуйко (№15). Журі вибрало Другою віце-міс 23-річну студентку Львівського державного мед університету Юліанну Петришин (№8).
Темою цьогорічного конкурсу краси у Львові стала подорож стародавнім світом: красуні виходили на сцену у костюмах Греції, Риму та стародавнього Єгипту.
На глядачів чекала велика розважально-естрадна програма: співали Альоша, СКАЙ, Лама, Злата Огнєвич та інші українські виконавці.
Ведучі - Валерій Харчишин, Сніжана Єгорова
Український співак Дзідзьо виступає під час конкурсу краси “Міс Львів-2011”
Учасниці конкурсу краси
Учасниці конкурсу краси
Учасниця конкурсу краси
Учасниця конкурсу краси
Учасниця конкурсу краси
Друга віце-міс конкурсу краси “Міс Львів-2011” Юліанна Петришин
Друга віце-міс конкурсу краси “Міс Львів-2011” Юліанна Петришин
Перша віце-міс конкурсу краси “Міс Львів-2011” Марта Щуйко
Переможниця конкурсу краси “Міс Львів-2011” Олена Язовецька
Переможниця конкурсу краси “Міс Львів-2011” Олена Язовецька
Фото Євген КРАВС