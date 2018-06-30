У Львові обрали «Міс Львова-2011» (Фоторепортаж)

12 квітня у Львівському оперному театрі відбулося шоу «Міс Львів-2011». 15 львів’янок, переважно студенток, боролися за право репрезентувати Львівщину на конкурсі «Міс Україна».

У конкурсі краси та молодості перемогла 17-річна студентка географічного факультету Львівського кооперативного коледжу економіки і права Олена Язовецька (№10). Перша віце-міс – 23-річна Марта Щуйко (№15). Журі вибрало Другою віце-міс 23-річну студентку Львівського державного мед університету Юліанну Петришин (№8).

Темою цьогорічного конкурсу краси у Львові стала подорож стародавнім світом: красуні виходили на сцену у костюмах Греції, Риму та стародавнього Єгипту.

На глядачів чекала велика розважально-естрадна програма: співали Альоша, СКАЙ, Лама, Злата Огнєвич та інші українські виконавці.

Фото Євген КРАВС

