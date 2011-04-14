Львів. 14 квітня. УНІАН. ДП «Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут» матиме нового керівника. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

ДП «Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут», який є одним з найбільших боржників з виплати заробітної плати серед державних підприємств області, повинен отримати нового керівника – професійного менеджера.

«Керівник прийшов на підприємство літом 2008 року, коли борг з виплати зарплати становив 1,7 млн грн, зараз – 8,6 млн грн. Ми дали шанс керівнику виправити ситуацію, але нічого не змінилось. Ми повинні захистити людей, підприємство, де працюють унікальні інженери, виготовлюють якісну продукцію, не повинно бути у такому стані», – наголосив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час виїзного засідання комісії з питань погашення заборгованості з зарплати.

До складу комісії, зокрема, входять представники прокуратури, соціального захисту населення, пенсійного фонду. Окрім заборгованості з виплати зарплати, інститут заборгував в загальному пенсійному фонду понад 9 млн грн.

«Підприємство володіє великими приміщеннями, які знаходяться практично в центрі міста, можна задіяти цей ресурс. Є багато виходів, на підприємстві має працювати професійний управлінець. Ситуація на 80-90% залежить від керівника», – наголосив М. Цимбалюк.

Також голова ЛОДА повідомив, що найближчим часом буде проведено нараду за участі керівництва Міністерства оборони України щодо підприємств військового комплексу.

Загальний борг підприємств державної власності з виплати зарплати в області становить 15 млн грн.