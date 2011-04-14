МНС України зміцнює підрозділи хімічного і радіологічного захисту

Київ. 14 квітня. УНІАН. Міністерство надзвичайних ситуацій України зміцнює підрозділи хімічного та радіологічного захисту після аварії на японській АЕС «Фукусіма-1».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив директор Департаменту управління рятувальними силами МНС Григорій Марченко.

За його словами, міністр Віктор Балога ухвалив рішення зміцнити підрозділи хімічного та радіологічного захисту МНС. Це стосується відповідних підрозділів у центрах швидкого реагування у Ромнах, Києві та Дрогобичі.

Як повідомив Г.Марченко, буде збільшено чисельність цих підрозділів на 56 чоловік. Також вони додатково будуть оснащені засобами індивідуального і колективного захисту.

За словами представника МНС, зараз розробляються програми підготовки фахівців для виконання завдань безпосередньо на потенційно небезпечних об’єктах.