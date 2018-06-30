Василь Струс: Відносини між ДАІ та учасниками дорожнього руху стають напруженішими

Полковник міліції Василь Струс на посаді начальника управління ДАІ у Львівській області вже вдруге. Каже, що відносини між інспекторами ДАІ та учасниками дорожнього руху дедалі більше стають напруженішими. Люди, аби уникнути штрафів, які зросли у кілька разів з кінця 2009 року, нерідко вдаються до різноманітних провокацій. Про це та інше розповів Василь Струс в інтерв’ю УНІАН.

З огляду на останні конфліктні ситуації, які у різних містах України виникали між водіями та інспекторами ДАІ, сьогодні ця тема є актуальною. Якими є взаємовідносини між працівниками Державтоінспекції та учасниками дорожнього руху на Львівщині?

Сьогодні керівництво МВС України, Департаменту ДАІ МВС України, Головного управління МВС України у Львівській області та мене особисто вкрай турбує стан взаємовідносин учасників дорожнього руху з нашими працівниками.

Чи не щодня у різних засобах масової інформації доводиться читати чи слухати повідомлення про те, як інспектор ДАІ «порушив права» того чи іншого учасника дорожнього руху. При цьому, повідомлення у ЗМІ подаються саме таким чином, що насправді вже є доведеним факт порушення з боку саме автоінспекторів. Натомість, ніхто не очікує на результати перевірок, які проводяться в обов’язковому порядку у випадках, які стосуються взаємовідносин між учасниками дорожнього руху та працівниками ДАІ.

Попри численну кількість журналістських новин, свої повідомлення про роботу працівників ДАІ розміщують на різних веб-порталах і звичайні громадяни. Здебільшого вони навмисно провокують інспекторів ДАІ на різного роду вислови чи дії, а згодом розміщують у всесвітній мережі Інтернет відзняті сюжети.

Таких випадків є чимало. Як приклад: у Львові на вулиці Івана Франка молода жінка-пішохід неодноразово, прогулюючись вулицею зі своїм чоловіком, перешкоджала роботі працівників ДАІ. Вона завжди вказувала їм, як вони мають працювати, що їм потрібно робити, намагаючись довести, що вона краще знає їхню роботу, ніж вони самі. Не досягнувши очікуваного результату, жінка вдалася до написання скарг на наших працівників.

Лише після того, як жінці роз’яснили правову базу і продемонстрували документи, якими у своїй роботі керуються працівники ДАІ, вона визнала свою неправоту і припинила ось такі собі «розваги».

З ситуації, яка склалося на сьогодні у державі, виглядає на те, що учасники дорожнього руху краще вивчають права і обов’язки працівників ДАІ, ніж свої власні.

Але ж не тільки учасники дорожнього руху є винними у таких ситуаціях…

Так, стверджувати, що усі працівники Державтоінспекції чітко виконують свої обов’язки і дотримуються діючого законодавства, ніколи не беруть хабарів, – також не можна. Ми нікого не покриваємо. Лише за два місяці цього року 29 працівників ДАІ Львівської області було притягнуто до суворої дисциплінарної відповідальності, з них 3 працівників ДАІ звільнили з органів внутрішніх справ.

Чи завжди скарги людей підтверджуються?

Ні, далеко не так. Зауважу, що зі 179 скарг, які надійшли до управління ДАІ у Львівській області протягом двох останніх місяців, підтвердилося лише 12. За нашими спостереженнями, збільшення скарг громадян відбулося після того, як на законодавчому рівні були підвищені штрафні санкції до порушників Правил дорожнього руху. Це означає, що люди написанням скарг намагаються уникнути відповідальності за скоєні порушення.

Питання щодо розгляду скарг є на контролі нашого керівництва. Крім того, при управління ДАІ у Львівській області вже створено комісію, яку очолив мій заступник. Члени цієї комісії в обов’язковому порядку ознайомлюються зі змістом кожної скарги, проводять перевірку. Нерідко скарги розглядаю особисто я.

При Вашому управлінні нещодавно почала діяти СМС-служба. Які скарги туди надходять?

Користуючись нагодою, хочу ще раз нагадати, що при нашому управлінні цілодобово працює телефон довіри – 234-09-32, а також служба СМС-повідомлень (+38091 96 99 049), куди люди можуть повідомляти про складні ситуації на автодорогах області, з якими вони зіштовхнулися.

Щоправда, мабуть ще не всі учасники дорожнього руху знають про можливість повідомити через СМС-повідомлення про ситуацію, яка потребує негайного вирішення (ДТП, зіткнення тощо). Від початку року на номер СМС-служби від учасників дорожнього руху надійшло шість повідомлень. Одне з них стосувалося роботи нашого інспектора (людина скаржилася, що інспектор ДАІ несе службу на приватному автомобілі). Це повідомлення одразу ж було розглянуто, а щодо наведеного у цьому СМС факту – проведено службову перевірку. І, що більше, то перевірка усіх фактів, з якими звертаються до нас люди, – на контролі керівництва департаменту ДАІ МВС України.

Однак, більшість повідомлень, які надходять до нас через телефон довіри чи на СМС-службу стосуються ДТП. Люди телефонують чи пишуть СМС-повідомлення, зазначаючи про дорожньо-транспортні пригоди, свідками чи учасниками яких вони стали.

Якщо вже мова зайшла про аварії, то якою є ситуація із ДТП на Львівщині?

Як би це не було прикро, але поодинокі випадки порушень з боку наших працівників, перекривають нашу щоденну рутинну роботу. А працювати в області є над чим. Це і питання щодо забезпечення безпеки на дорозі, підвищення дисципліни учасників дорожнього руху, зниження рівня аварійності на наших автошляхах, збереження життя і здоров’я громадян, створення їм безпечних і комфортних умов, посилення контролю за технічним станом транспортних засобів і у першу чергу тих, що здійснюють пасажирські перевезення.

Щодо аварійності, то, на жаль, незважаючи на проведення вищевказаних заходів, в області залишається доволі високим рівень аварійності. Так, за два місяці 2011 року на Львівщині було скоєно 183 ДТП, під час яких 25 осіб загинуло та 233 – отримали травми.

Як часто водії залишають місце аварії, щоб уникнути відповідальності?

Справді, досить часто доводиться шукати винуватців наїзду на пішоходів. Зокрема мова йде про так звані розшукові ДТП, коли водії втікають, скоївши аварію та залишивши потерпілого. Так, з початку року сталося 42 розшукових ДТП, під час яких одна людина загинула, а 41 – травмована. У 38 випадках водіїв знайшли і притягнули до відповідальності.

До прикладу, 13 березня о 20.50, у Львові на вул. Шевченка 69-річний пішохід потрапив під колеса автомобіля, водій якого втік з місця аварії. Від отриманих травм пенсіонер загинув на місці події.

Проведеними розшуковими заходами 15 березня інспектори ДАІ виявили «Шевроле», під колесами якого загинув чоловік, а також затримали водія.

До слова, у поясненнях працівникам ДАІ, власник вищевказаної іномарки повідомив, що він навіть і не підозрював, що наїхав на людину. Натомість подумав, що наїхав на колоду, а тому, не виходячи з автомобіля, поїхав далі.

А як щодо резонансних автопригод, під час яких травмується троє і більше людей? Такі були цьогоріч?

Ви торкнулися питання, яке нас дуже турбує. Мова йде про так звані резонансні ДТП або ДТП з тяжкими наслідками. Цьогоріч скоєно 5 таких автопригод, під час яких 7 осіб загинуло, 23 отримали травми.

Для прикладу, одна із останніх аварій сталася днями на автодорозі у селі Сокільники: житель Городоцького району, грубо порушив правила дорожнього руху, керуючи вантажним автомобілем, намагаючись розвернутися, не пропустив автомобіль «ВАЗ-2109», унаслідок чого відбулося зіткнення. У цій аварії водій легковика загинув, а троє пасажирів цього авто були травмовані.

Ще одна жахлива аварія сталася наприкінці січня 2011 року на автодорозі біля села Зубра Пустомитівського району. Водій легкового автомобіля, грубо порушуючи правила обгону, допустив подвійне зіткнення із великогабаритними вантажівками. Унаслідок цієї ДТП водій та четверо пасажирів (троє з них - неповнолітні) загинули на місці пригоди.

Але ж це лише одна із ДТП, коли загинули діти. Були інші?

Так, були. Доволі тривожною є картина щодо травмування і гибелі у ДТП дітей на дорогах області. У січні-лютому 2011 року на Львівщині у 13 автопригодах вже загинуло троє дітей та 11 – були травмовані.

Одна із таких автопригод сталася наприкінці січня у Львові. Водій сміттєвоза, не помітивши маленького пішохода, наїхав на нього. Від отриманих тілесних ушкоджень дитина загинула.

З цього приводу також хочу повідомити, що на початку березня Департамент ДАІ МВС України спільно з управлінням ДАІ у Львівській області, управлінням освіти Львівської міської ради провели у Львові захід, який першочергово був спрямований на поінформування дітей щодо безпечної поведінки на дорозі. Так, у Львівському державному цирку пройшов Всеукраїнський форум «Безпека – це модно», під час якої учні львівських шкіл продемонстрували власноруч виготовлений одяг та аксесуари зі світлоповертаючою стрічкою.

Нетверезі водії надалі залишаються найпроблемнішою категорією учасників дорожнього руху?

Нерідко винуватцями дорожньо-транспортних пригод є водії транспортних засобів, які сідають за кермо після вживання спиртних напоїв. Лише за два місяці цього року інспектори ДАІ виявили понад 2 000 таких водіїв, які скоїли 12 ДТП, що удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Вражаючим є випадок, що стався днями у місті Соснівка Сокальського району: 42-річного місцевого жителя було доставлено на лікування у Червоноградську міську лікарню, де йому діагностували струс головного мозку та черепно-мозкову травму. Коли до лікарні приїхали інспектори ДАІ та почали з’ясовувати обставини ДТП, чоловік був настільки п’яним, що не міг навіть пояснити, що з ним сталося і як він травмувався. Допомогли з’ясувати цю ситуацію свідки аварії. Саме вони розповіли, що чоловік на скутері «Альфа» виїхав за межі проїжджої частини дороги, де в’їхав у дерево.

З вищевказаної автопригоди можна зробити висновок, що з приходом весни, потепління, все більше водіїв двоколісних транспортних засобів виїжджатимуть на дороги нашої області. А тому закликаю їх бути особливо уважними та обережними, дотримуватися Правил їзди, пам’ятати, що вони є також повноцінними учасниками дорожнього руху.

Разом з тим, хочу наголосити на тому, що дорожньо-транспортні пригоди не трапляються просто так. Вони є наслідком вчинених учасниками дорожнього руху порушень. Тому особливу увагу ми зосереджуємо на виявленні грубих порушень Правил дорожнього руху.

Про які порушення йде мова?

Порушень водії скоюють безліч. Так, за два місяці цього року в області було виявлено та припинено 42 318 порушень ПДР. А саме: 2 000 – керування у стані алкогольного сп’яніння; 6 760 – перевищення швидкості; 906 – порушення правил проїзду перехресть; 1 754 – порушення правил обгону; 983 – проїзд залізничних переїздів; 74 – створення аварійної ситуації.

Як часто водії, намагаючись уникнути відповідальності, пропонують хабарі чи пред’являють різного роду документи (службові посвідчення, візитки)?

Так, досить часто бувають ситуації, коли водії намагаються уникнути відповідальності. Вони пред’являють різноманітні документи, намагаються скористатися правом телефонного дзвінка. Лише цього року на Львівщині інспектори ДАІ вилучили 30 документів, за допомогою яких намагалися уникнути відповідальності порушники дорожнього руху. Серед них, зокрема, посвідчення помічника депутата Верховної Ради України, депутатів місцевих рад, представників різноманітних правозахисних організацій.

Непоодинокі випадки, коли водії пропонують хабарі працівникам ДАІ задля уникнення відповідальності. Від початку року задокументовано вже 29 таких фактів.

Разом з тим хочу зауважити, що за кожним таким фактом проводиться службова перевірка. І, якщо встановлюється, що інспектор ДАІ спокусився на хабар, то його відразу звільняють з органів внутрішніх справ.

Ви особисто порушуєте Правила дорожнього руху?

Намагаюся завжди дотримуватися Правил. Проте, хочу зазначити, що дуже рідко буваю водієм. Однак, коли таки доводиться сідати за кермо, то завжди є уважним, бо усвідомлюю, що я – керівник обласного управління ДАІ і повинен своїм прикладом демонструвати поведінку на автодорогах.

Коли на Львівщині можуть з’явитися нові права водіїв міжнародного взірця?

Нам відомо, що на центральному рівні є пропозиція виготовлення прав водіїв міжнародного рівня. Однак до нас жодних офіційних документів з цього приводу наразі не надходило.

А щодо інших не менш важливих документів для керування транспортними засобами – талонів техогляду, то їх для наших водіїв вистачає?

До нас на Львівщину талони технічного огляду надходять централізовано з міста Києва. І, якщо є певні затримки у їх постачанні, то лише – через фірму-виробника. Але в основному ДАІ Львівщини забезпечена цими друкованими спецбланками.

Олег Савченко. УНІАН.