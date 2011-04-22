Львівський студент намагався ввезти з Польщі контрабандну партію одягу

Львів. 22 квітня. УНІАН. Співробітники Управління СБУ у Львівській області попередили спробу контрабандного ввезення в Україну одягу відомих європейських марок вартістю понад 200 тис. гривень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління СБУ, місцевий житель, повертаючись з Польщі в Україну власним автомобілем через міжнародний пункт пропуску “Шегині” митного поста “Мостиська” Львівської митниці, ввіз в Україну понад 190 найменувань чоловічого та жіночого одягу.

Товари легкої промисловості вартістю понад 527 тис. гривень студент однієї з академій Львова намагався ввезти в Україну по смузі спрощеного митного контролю „зелений коридор”.

Порушено кримінальну справу за ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.

