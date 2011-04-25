На Львівщині посадовця податкової міліції затримали на хабарі

Київ. 25 квітня. УНІАН. У Львівській області за хабарництво затримали двох посадовців Державної податкової інспекції у Городоцькому районі Львівщини.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно заступника начальника податкової міліції Державної податкової інспекції у Городоцькому районі Львівської області та начальника відділу податкового контролю юридичних осіб вказаної інспекції.

Вони вимагали 50 тис. грн. та 1 тис. доларів США хабара від директора товариства з обмеженою відповідальністю за невжиття штрафних санкцій за виявлені порушення під час перевірки фінансово-господарської діяльності вказаного товариства.

Заступника начальника податкової міліції Державної податкової інспекції у Городоцькому районі було затримано під час отримання частини хабара в сумі 50 тис. гривень.

