У Львові відкрилась виставка традиційної народної ляльки (Фоторепортаж)

У Львові відкрилась виставка традиційної народної ляльки (Фоторепортаж)

11:01, 26 квітня 2011
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У Львові розпочався ІІІ Фестиваль «Ляльковий світ». Захід проходить в межах проекту «ETHNO’лялька». 

У Львові розпочався ІІІ Фестиваль «Ляльковий світ». Захід проходить в межах проекту «ETHNO’лялька». В експозиції зібрано близько 600 різноманітних рукотворних іграшок.

Фестивалю етнічної ляльки у Львові немає аналогів в Україні. Головна лялька фестивалю – лялька-мотанка - оберіг і водночас архетип матері, дитини, роду - символ, насичений позитивною енергією. Мотанка - це особливий вид ляльки, що виник водночас практично у всьому світі близько 5000 років тому.

У експозиції можна знайти ляльку-мотанку в найрізноманітніших техніках виконання: з тканини, солом’яну, кукурудзяну; сучасні авторські іграшки у народному вбранні; яворівську дерев’яну іграшку; традиційні вертепи та ін.

Участь у проекті взяли півсотні лялькарів з усієї країни, але найбільше представлені західні регіони – Львівщина, Тернопільщина та Івано-Франківщина. Представлені також в’язані великі ляльки різних національностей, керамічні фігурки, великодні іграшки. Прикрасили виставку живописом із етнічними мотивами Світлани Стародубцевої.

Фоторепортаж  Євгенія  КРАВСА. УНІАН

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