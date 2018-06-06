Святкування 755-річчя міста Львова. Фоторепортаж
У День 755-річчя міста центральними вулицями Львова пройшов святковий парад.
У День 755-річчя міста центральними вулицями Львова пройшов святковий парад. У параді взяли участь творчі колективи театрів міста, учні музичних, танцювальних, художніх шкіл міста, музичні оркестри, а також гості з Польщі, Литви, Хорватії та інших країн.
Зібравшись на площі Ринок, учасники параду заслухали вітальне слово міського голови Львова Андрія Садового, який подякував усім учасникам параду. На урочистостях привітав гордян зі святом і голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.
Після урочистостей міський голова та депутати провели святкову сесію Львівської міської ради.
Львів святкує свій день народження три дні – 7-9 травня.
Загальний кошторис святкових заходів до відзначення 755-річчя міста Львова становить від 450 до 470 тис. грн. Більше половини цих коштів – спонсорські.
Фото Євгена КРАВСА