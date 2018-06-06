День перемоги у Львові. Фоторепортаж

Відзначення Дня Перемоги на головному кладовищі радянських військ – Пагорбі слави у Львові пройшло без особливих інцидентів. Активісти «Свободи» «воювали» цього дня не проти ветеранів Другої світової, а проти символіки неіснуючої держави.

Перед входом до кладовища воїнів на Пагорбі слави було виставлено декілька рядів із добровольців, які перешкоджали відвідувачам проходити до могил з червоними прапорами та георгіївськими стрічками.

На самому кладовищі жодного представника антирадянських сил не було.

Фото Євгена Кравса та Андрія Поліковського