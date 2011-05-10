Порушено справу за побиття голови Антифашистського комітету у Львові

Львів. 10 травня. УНІАН. Порушено кримінальну справу за побиття 9 травня у Львові голови Львівської обласної організації Антифашистського комітету, члена КПУ Олександра КАЛИНЮКА.

Як повідомив кореспонденту УНІАН сам Олександр КАЛИНЮК, йому сьогодні увечері зателефонував слідчий з Личаківського райвідділу міліції Львова і попросив приїхати до райвідділу, щоб дати необхідні свідчення.

У коментарі УНІАН начальник відділу зв‘язків з громадськістю Денис ХАРЧУК підтвердив інформацію про те, що порушено кримінальну справу за фактом хуліганства.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня у Львові трьома невідомими було побито голову обласної організації Антифашистського комітету, члена КПУ Олександра КАЛИНЮКА, коли він вранці з квітами підходив до Пагорба слави.

Молоді люди, які представилися членами ВО «Свободи», зірвали з О.КАЛИНЮКА медаль з грудей і Георгіївську стрічку. Потерпілого було доставлено в травмопункт. Міліція невдовзі встановила особи нападників.