Влада не може бути байдужою до збереження пам'яток сакральної архітектури, – губернатор

Львів. 16 травня. УНІАН. Слід приділити значну увагу питанню збереження пам'яток дерев’яної сакральної архітектури Львівщини. Байдужих тут не може бути, незалежно від гілки влади. Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час селекторної наради з головами райдержадміністрацій.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, на нараді також йшлося про те, що 25 травня 2011 року за підтримки голови облдержадміністрації та з ініціативи постійної комісії з питань культури, культурної спадщини, духовного відродження та засобів масової інформації Львівської обласної ради відбудеться науково-методичний семінар на тему: «Проблеми та завдання збереження дерев’яної сакральної архітектури Львівщини».

Михайло Цимбалюк бере під особистий контроль підготовку до проведення цього семінару.

«Питання збереження дерев’яної сакральної архітектури є надзвичайно важливим і актуальним, оскільки їх кількість щороку зменшується. Ту цінність, яку ми отримали в спадок від поколінь, маємо зберегти», - наголосив М.Цимбалюк.

Мета проведення семінару – інформування громади Львівщини про проблеми охорони пам’яток дерев’яної сакральної архітектури та першочергові заходи щодо їх збереження.

Участь у роботі семінару візьме близько 1200 осіб. Зокрема будуть запрошені владики церков всіх конфесій, у користуванні яких є дерев’яні храми, депутати обласної ради, представники Міністерства культури України, начальники управлінь облдержадміністрацій та територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої служби, правоохоронних органів.