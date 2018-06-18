Очільники МЗС України та Польщі у Львові. Фоторепортаж
16 травня міністри закордонних справ України та Польщі Костянтин Грищенко та Радослав Сікорскі відвідали Львів з робочим візитом.
16 травня міністри закордонних справ України та Польщі Костянтин Грищенко та Радослав Сікорскі відвідали Львів з робочим візитом.
Під час відвідин міста міністри взяли участь у відкритті нової будівлі Генерального консульства Республіки Польща на вулиці І.Франка, 108.
Відкриття нової будівлі Генерального консульства Республіки Польща у Львові
Відкриття нової будівлі Генерального консульства Республіки Польща у Львові
Відкриття нової будівлі Генерального консульства Республіки Польща у Львові
Нова будівля Генерального консульства Республіки Польща у Львові
Окрім цього, міністри оглянули будівництво нового терміналу ДП «Міжнародний аеропорт «Львів».
«Це надзвичайно гарний проект і з естетичної, і з технічної точки зору. Мені дуже подобається ця будівля», - зазначив польський дипломат.
Костянтин Грищенко та Михайло Цимбалюк
Також міністри спільно з головою Львівської ОДА Михайло Цимбалюком відвідали будівництво нового стадіону.
Окрім того, Костянтин Грищенко провів зустріч з представниками ділових та громадських кіл Львова.
Фото Ігоря Сенкальського