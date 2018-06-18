Очільники МЗС України та Польщі у Львові. Фоторепортаж

16 травня міністри закордонних справ України та Польщі Костянтин Грищенко та Радослав Сікорскі відвідали Львів з робочим візитом.

Під час відвідин міста міністри взяли участь у відкритті нової будівлі Генерального консульства Республіки Польща на вулиці І.Франка, 108.

Відкриття нової будівлі Генерального консульства Республіки Польща у Львові

Відкриття нової будівлі Генерального консульства Республіки Польща у Львові

Відкриття нової будівлі Генерального консульства Республіки Польща у Львові

Нова будівля Генерального консульства Республіки Польща у Львові

Окрім цього, міністри оглянули будівництво нового терміналу ДП «Міжнародний аеропорт «Львів».

«Це надзвичайно гарний проект і з естетичної, і з технічної точки зору. Мені дуже подобається ця будівля», - зазначив польський дипломат.

Костянтин Грищенко та Михайло Цимбалюк

Також міністри спільно з головою Львівської ОДА Михайло Цимбалюком відвідали будівництво нового стадіону.

Окрім того, Костянтин Грищенко провів зустріч з представниками ділових та громадських кіл Львова.

Фото Ігоря Сенкальського