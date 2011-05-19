У Львові відкрився ярмарок кар’єри
Відкривав губернатор
Львів. 19 травня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк відкрив виїзну ярмарку кар’єри «Тебе шукає робота!», яку організували Львівський обласний центр зайнятості спільно з НУ «Львівська політехніка».
Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, під час цієї акції мешканцям Львівщини пропонують 1000 вакансій для працевлаштування.
Михайло Цимбалюк у вітальному слові висловив побажання, щоб кожен, хто шукає роботу, знайшов те робоче місце, яке його достойне.
Голова ЛОДА оглянув стенди, які представили роботодавці, та поцікавився представленими вакансіями, а також запропонованою заробітною платою потенційному працівнику.
За словами М.Цимбалюка, кожен хто хоче працевлаштуватися, завдяки цьому заходу має реальний шанс знайти роботу.
«Ми створюємо всі умови для розвитку промислових підприємств, в тому числі з іноземними інвестиціями. Це, в свою чергу, дає нам можливість отримати нові робочі місця. Завдання влади – максимально спростити бюрократичні перепони для створення робочих місць», - додав М.Цимбалюк.
На заході - 80 представників підприємств представляють понад 1000 варіантів працевлаштування. Це такі підприємства, як ВАТ «Іскра» і «Львівський інструментальний завод», ЗГРУ «Приватбанк», ТзОВ «Ерікполь», «Українська панчішна компанія», «Торгова група», «Львівські автобусні заводи», ЗАТ «Комплекс водних видів спорту». Ці підприємства пропонують роботу інженерів, банківських працівників, менеджерів з продажу продукції, програмістів, монтажників, швачок, слюсарів, токарів, електрогазозварників, охоронників тощо. Потенційним працівникам пропонують заробітну плату від однієї до чотирьох тисяч гривень, а також соціальний пакет.
Захід триватиме з 11.00 до 16.00.