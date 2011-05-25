Порушено справи по розкраданню коштів на Львівщині, - Цимбалюк

Львів. 25 травня. УНІАН. На виконання доручення Президента Віктора Януковича про повернення розкрадених державних коштів міліція порушила кілька десятків кримінальних справ

Про це сказав голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло Цимбалюк під час прес-конференції.

За словами Михайла Цимбалюка, в основному йдеться про невеликі суми розкрадених коштів, тому що справи порушені проти сільських голів, які скористалися коштами, призначеними на ліквідацію наслідків повені.

«Думаю, про це має розказати міліція і найближчим часом вона поінформує громадськість», – сказав Михайло Цимбалюк.

Він додав, що для завершення ліквідації наслідків повені потрібно ще 70 мільйонів гривень для відновлення мостів у Дрогобицькому, Сколівському та Старосамбірському районах і частина цих коштів буде виділена ще цього року.

Нагадаємо, що 11 квітня 2011 року під час свого візиту до Львова Президент України Віктор Янукович закликав чиновників Львівщини повернути хоч частину вкрадених коштів, виділених державою.

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