Цимбалюк подарував ЗАЗ «Козак» раритетний запорожець
Триває фестиваль класичних автомобілів
Львів. 27 травня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час презентації Міжнародного фестивалю класичних автомобілів «Леополіс Гран Прі» та представлення його головної спортивної нагороди – Великого Кубку «Леополіс Гран Прі» подарував Львівському клубу власників антикварних запорожців ЗАЗ «Козак» – автомобіль «ЗАЗ-965».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
«Ми довго шукали цей автомобіль, це раритет, раніше на «горбатих» соромились їздити, а тепер це престижно», – додав голова ЛОДА.
Голова Львівської ОДА високо оцінив намагання авто-фан-клубу на практиці втілити домовленості між Львівщиною та Люблінським воєводством (Республіка Польща) про створення українсько-польського автомобільного туристичного маршруту Люблін-Замосць- Жовква-Львів.
У межах презентації ралі також відбувся аукціон, кошти від якого підуть на реставрацію та відновлення меморіальної пам’ятної дошки переможцям історичних перегонів на трасі «Львівський трикутник». Голова ЛОДА зробив свій внесок у відновлення меморіальної дошки, придбавши на аукціоні іграшкового «Запорожця».
Захід проходитиме 10-12 червня у межах відзначення 80-річчя Перших Міжнародних авто змагань «Гран-прі Львова», які стартували вулицями Львова 8 вересня 1930 року та до 20-ї річниці Незалежності України. (ЗАЗ-965 «Запорожець» перший серійний автомобіль, який випускався в Україні).
На учасників та глядачів чекають спортивні шоу-змагання з кільцевих перегонів та гірська олімпійська гонка.
Змагання пройдуть на історичній для міста трасі – "Львівський трикутник". Траса проходила вулицями Вітовського, пл. І Франка, Стрийська, Гвардійська.
Фото «ЛЮФА»