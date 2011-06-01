ЛОДА домовилася про співпрацю з Канадським бюро міжнародної освіти

Львів. 1 червня. УНІАН. Львівська область підпише Меморандум про співпрацю з Канадським бюро міжнародної освіти (КБМО). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У межах «Проекту розробки та впровадження Публічної політики (PRISM) в Україні» за фінансової підтримки Канадської агенції міжнародного розвитку у Львівській області розпочалося впровадження ініціативи «Розбудова спроможності Львівської обласної державної адміністрації щодо надання якісних адміністративних послуг».

Бенефіціаром ініціативи виступає Львівська ОДА. Мета Проекту PRISM – вдосконалення спроможності українських урядових інституцій формулювати, впроваджувати та координувати ефективну, ґендерно чутливу та орієнтовану на реформи публічну політику, базовану на найкращих міжнародних стандартах

Метою ініціативи «Розбудова спроможності Львівської обласної державної адміністрації щодо надання якісних адміністративних послуг» є сприяння розвитку належного врядування та економічного зростання регіону шляхом розбудови сталої спроможності Львівської облдержадміністрації щодо надання якісних адміністративних послуг.

В межах цього заходу заплановано підписання Меморандуму між Канадським бюро міжнародної освіти (КБМО) та Львівською обласною державною адміністрацією. Передбачається, що у процедурі підписання візьмуть участь представники Посольства Канади в Україні, а також директор Проекту PRISM пані Карен Далкі.