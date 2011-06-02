На Львівщині розпочався кінофестивалю «Золота Пектораль»

Львів. 2 червня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк привітав учасників та гостей Міжнародного кінофестивалю «Золота Пектораль», який розпочався сьогодні у Трускавці.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків із ЗМІ Львівської ОДА.

«Щиро радий, що сьогодні режисери, актори, сценаристи, представники кінематографічних професій мають можливість зустрітись тут, в Трускавці, для того, щоб в творчій атмосфері винести на обговорення колег свої нові роботи і продемонструвати глядачам хороше, якісне кіно», – йдеться у привітанні.

Нагадаємо, «Золота пектораль» – це кінофестиваль сучасного кіно, який проходитиме на території Спа-Готелю «Женева».

Співзасновником і меценатом МТФК є Андрій Лопушанський.

Серед почесних гостей кінофоруму – Емір Кустуріца, Лідія Федосєєва-Шукшина, Лев Дуров, Остап Ступка , Руслана Писанка та інші знакові фігури кіноіндустрії.

Кінофестиваль триватиме до 5 червня.