На Львівщині розпочався кінофестивалю «Золота Пектораль»
Губернатор привітав учасників
Львів. 2 червня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк привітав учасників та гостей Міжнародного кінофестивалю «Золота Пектораль», який розпочався сьогодні у Трускавці.
Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків із ЗМІ Львівської ОДА.
«Щиро радий, що сьогодні режисери, актори, сценаристи, представники кінематографічних професій мають можливість зустрітись тут, в Трускавці, для того, щоб в творчій атмосфері винести на обговорення колег свої нові роботи і продемонструвати глядачам хороше, якісне кіно», – йдеться у привітанні.
Нагадаємо, «Золота пектораль» – це кінофестиваль сучасного кіно, який проходитиме на території Спа-Готелю «Женева».
Співзасновником і меценатом МТФК є Андрій Лопушанський.
Серед почесних гостей кінофоруму – Емір Кустуріца, Лідія Федосєєва-Шукшина, Лев Дуров, Остап Ступка , Руслана Писанка та інші знакові фігури кіноіндустрії.
Кінофестиваль триватиме до 5 червня.