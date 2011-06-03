Львівська СЕС спростовує інформацію про те, що в області виявили збудник холери

Львів. 3 червня. УНІАН. У жодній з водойм Львівщини на сьогоднішній день не виявлено збудника холери. Інформація, яку розповсюдила низка центральних ЗМІ про те, що в області знайдено збудник холери аналогічний типу вібріона, від якого потерпіли жителі Маріуполя не відповідає дійсності. Про це сьогодні заявив у коментарі УНІАН в.о. головного державного санітарного лікаря Львівської області Олег Когут.

«Інформація журналістів про збудник холери, який був виявлений на Львівщині, не відповідає дійсності і будь-яких повідомлень такого характеру для ЗМІ обласна СЕС не надавала. З 1 червня на території Львівської області проводиться контроль всіх відкритих водойм області і навіть підозр на будь-які штами збудника холери на сьогоднішній день в жодній з водойм області не виявлено», - наголосив Олег Когут.

Як повідомляє «КоммерсантЪ-Украина», з посиланням на Агенство УКРІНФОРМ, збудника холери аналогічного типу вібріона, від якого потерпіли жителі Маріуполя, було виявлено за результатами моніторингу зовнішнього середовища у водоймах Городоцького, Буського та Самбірського районів, що на Львівщині.