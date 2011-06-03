За приватизацію пам'яток культурної спадщини порушено справу

Львів. 3 червня. УНІАН. Органи прокуратури Львівської області порушили кримінальну справу стосовно колишнього начальника відділу комунального майна однієї із міських рад області, який допустив незаконну приватизацію пам'яток культурної спадщини.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Зокрема, згадану кримінальну справу Самбірською міжрайонною прокуратурою порушено за ознаками злочину, передбаченого за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем).

Під час дослідчої перевірки з'ясовано, що колишній начальника відділу комунального майна однієї із міських рад в порушення вимог Закону України «Про тимчасову заборону приватизації пам'яток культурної спадщини» підготував відповідні проекти рішень міської ради, після прийняття яких виніс накази про приватизацію об'єктів, внаслідок чого незаконно приватизовано 4 об'єкти комунальної власності, які відносяться до пам'яток культурної спадщини, загальною вартістю понад 630 тис. грн чим заподіяв шкоду територіальній громаді міста.

На даний час слідство у кримінальній справі триває.