Азаров нагородив подякою керівника прес-служби Львівської ОДА

Львів. 8 червня. УНІАН. 6 червня прем’єр-міністр України Микола Азаров нагородив подякою в.о. заступника начальника управління преси та інформації – начальника відділу зв’язків із ЗМІ Львівської ОДА Роксолану Шейко з нагоди професійного свята – Дня журналіста.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Львівської ОДА.

"Ми чекаємо від журналістів правдивої та об'єктивної інформації. Нас не треба хвалити, але принаймні якщо критикувати, то об'єктивно, критикувати за справи, не придумувати проблеми там, де їх немає, не нагнітати ситуацію там, де вона напружена, і не створювати у людей песимістичний настрій, що, на жаль, інколи наші ЗМІ роблять. У песимістичному настрої люди не можуть налаштуватись на позитив, роботу, модернізацію, на розбудову України", - наголосив Микола Азаров.