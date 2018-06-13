Колесніков у Львові. Фоторепортаж

8 червня Львів з робочим візитом відвідав віце-прем’єр-міністр – міністр інфраструктури України Борис Колесніков.

У аеропорту Бориса Колеснікова зустрів голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк. Під час візиту віце-прем’єр-міністр проінспектував будівництво стадіону до Євро-2012 та взяв участь у презентації автомобілів швидкої медичної допомоги «Рено» для потреб Львова під час проведення Євро-2012.



Новий аеровокзал

Під час огляду будмайданчика майбутньої євроарени Колесніков відзначив, що роботи на стадіоні ведуться з дотриманням графіків. «Цей об’єкт буде здано у встановлений термін. Я також задоволений ходом робіт на інших об’єктах», – зазначив віце-прем’єр-міністр – міністр інфраструктури України.



Новий стадіон

Також в центрі міста високопосадовець взяв участь у презентації спільного проекту ЛАЗу та «Renault» з виготовлення автомобілів швидкої допомоги.

«Машини, які ми сьогодні бачимо – з Франції, але я думаю, що в найближчі кілька місяців ЛАЗ освоїть більшість деталей. Я думаю, що для Львова – це дуже цікавий проект, тож бажаю і місту, і заводу, успіху та процвітання. У зв’язку з наближенням чемпіонату мене сьогодні наповнюють позитивні емоції, з кожним днем все більші, але найпозитивніші емоції будуть після 2 липня, після фіналу. Планується до Євро-2012 виробити від 250 до 400 машин швидкої допомоги. Одна така машина буде коштувати від 70 до 80 тис. євро, у Франції така машина коштує 100 тис. євро. Наскільки мені відомо, далі «Renault» планує спробувати тут виробляти вантажні машини плюс мікроавтобуси», - зазначив під час візиту до Львова Борис Колесніков.

Своєю чергою, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк зазначив, що реалізація спільного проекту на ЛАЗі дозволить створити нові робочі місця та збільшити зарплату до 3-3,5 тис. грн.

Після відвідин Львова віце-прем’єр-міністр Борис Колесніков відвідав ще три міста України: Харків, Донецьк та Київ.