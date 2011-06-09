У Львові затримали шахрая, який «працевлаштовував» в міліцію
16:50, 09 червня 2011Львів
0 0
За долари і гривні
Львів. 9 червня. УНІАН. У Львові затримали шахрая, який обіцяв за винагороду працевлаштування в органах внутрішніх справ.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, до міліції поступила заява 22-річної львів‘янки в якій вона повідомляла про те, що «візуально знайома особа на ім‘я Віталій заволоділа її грошовими коштами в сумі 500 доларів США та 2 500 гривень» обіцяючи за цю суму працевлаштувати її на роботу в ОВС.
Коли дівчина зрозуміла, що потрапила в пастку шахрая – звернулася до міліції.
За скоєння злочину встановлений та притягується до відповідальності 25-річний безробітний мешканець Львова.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter