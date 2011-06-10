З 15 червня «Львівгаз» розпочне масове відключення боржників

Львів. 10 червня. УНІАН. Борг мешканців Львова за спожитий природній газ становить понад 28 млн. грн. Як повідомили УНІАН у прес-службі підприємства, з 15 червня «Львівгаз» розпочинає відключення боржників від газопостачання.

З цією метою створено 16 бригад з працівників газового господарства, з них 10 бригад будуть відключати боржників методом від’єднання від зовнішньої мережі, а 6 – від підземних газових мереж. Окрім того, в кожному районі створено комісію з координації робіт по відключенню та 30 мобільних груп, які будуть здійснювати відключення методом встановлення запірних пристроїв на кранах, газових приладах та методом встановлення заглушок на газопроводі.

«Львівгаз» просить мешканців терміново погасити заборгованість за спожитий газ, а також і надалі своєчасно розраховуватися за надані їм послуги з газопостачання.

«За повторне підключення до газової мережі споживачеві-боржнику доведеться заплатити від 66 грн (якщо відключення здійснено методом встановлення заглушки) та від 140 грн (якщо від’єднання здійснено методом зварки). ПАТ «Львівгаз» застерігає своїх абонентів, що безоплатне споживання природного газу буде припинено», – зазначають на підприємстві.