У Львові проведуть Ярмарок вакансій для осіб з інвалідністю

Львів. 14 червня. УНІАН. Завтра, 15 червня, в приміщенні Львівського міського центру зайнятості на вул. Кн. Ольги, 122 відбудуться заходи спрямовані на покращення зайнятості неповносправних осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міського центру зайнятості.

Учасники ярмарку вакансій матимуть змогу пройти співбесіду з представниками близько 20 підприємств, установ, організацій Львова, ознайомитися з вакансіями, поданими працедавцями, а також - з переліком вільних робочих місць (вакантних посад), наявними на ринку праці Львова та з послугами державної служби зайнятості, отримати консультації фахівців Агенції з працевлаштування неповносправних осіб.

Заходи підтримуються проектом «Розвиток громадянського суспільства», який впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні та фінансується Міністерством закордонних справ Данії протягом 2009-2012рр, а також фінансовій підтримці Антикризової програми Міжнародного фонду «Відродження» через Міжобласний благодійний фонд «Фонд розвитку Карпатського Єврорегіону».