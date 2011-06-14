Цимбалюк перевірить літні оздоровчі табори

Львів. 14 червня. УНІАН. Наступного тижня голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк планує проінспектувати стан підготовки літніх оздоровчих таборів до відпочинкового сезону. Про це йшлося сьогодні, 14 червня, під час наради у Львівській ОДА.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Окрім цього, обговорювалося питання погашення заборгованості по заробітній платі на підприємствах Львівщини. Також заплановане виїзне засідання колегії, яке відбудеться 15 червня у Дрогобицькому районі.

Була розглянута програма заходів святкування Дня Конституції та заплановано на наступний тиждень чергове засідання оргкомітету з нагоди відзначення 20-ї річниці Дня Незалежності України.