На Львівщині відзначили 120-річчя від дня народження Коновальця

Львів. 14 червня. УНІАН. Сьогодні, 14 червня, з нагоди 120-річчя від дня народження відомого громадського та військово-політичного діяча Євгена Коновальця у його рідному селі Зашкові на Львівщині відбулося урочисте віче та вшанування його пам’яті.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.



Перший заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Мирон Янків під час виступу сказав, що дуже важливо берегти пам'ять про великих українців. «Добре, що відроджується наша пам'ять про таких людей, як Євген Коновалець», – зазначив він і наголосив, що Євген Коновалець вміло поєднав талант військового діяча і громадсько-політичного активіста. «Він все життя і боровся, і вірив, і знав, що буде незалежна Україна. Ще у студентські роки був надзвичайно активним і боровся в умовах австрійської та польської влади за ідею відродження незалежної України», – сказав він.



Свої враження від музею гості зі Львова залишали у Книзі відгуків. Зокрема, Мирон Янків написав: «Музей Є. Коновальця – особливе місце, де зібрані експонати про відому особистість, Великого Українця, громадсько-політичного діяча, стараннями якого постала незалежна Україна». Окрім того, від голів РДА та облради музеєві подарували копію однострою львівського гімназиста початку 20 ст. Представники влади поклали квіти до пам’ятника провіднику ОУН, на могили батьків Коновальця, оглянули експозицію хати-музею Коновальця, а також висадили дуб на території музею.