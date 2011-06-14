На добудову 8 об'єктів Львівщина отримає 34,7 млн грн

Львів. 14 червня. УНІАН. Львівська область на завершення будівництва 8 об'єктів соціальної сфери до кінця року отримає 34,7 млн грн. Про це повідомив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

За словами губернатора, на 1 червня 2011 року область уже отримала 7 млн грн.

Завдяки виділенню та належному освоєнню цих коштів Львівщина зменшить кількість довгобудів, будівництво яких свого часу було зупинено із різних причин.

Голова Львівської ОДА наголосив, що на виконання доручення Президента України Віктора Януковича у області проведено інвентаризацію усіх об'єктів незавершеного будівництва та завершується проведення інвентаризації об'єктів незавершеного будівництва житла.

За результатами інвентаризації визначено, що на Львівщині потребує добудови 181 довгобуд соціально-економічного розвитку, зокрема школи, дитячі садочки, лікарні, ФАПи, будинків культури тощо.

Планується також, що держава вкладатиме кошти у добудову об'єктів незавершеного будівництва житла: якщо пайовики не мають власних коштів на добудову, їх даватиме держава, а у ту частину квартир, яка буде державною, заселятимуться мешканці, які стоять у черзі на пільгове отримання житла.