Цимбалюк розподілив кошти на ремонт доріг Львівщини

Львів. 14 червня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк підписав розпорядження про розподіл коштів на ремонт доріг комунальної власності між районними центрами області.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Згідно із розпорядженням голови, кожен район області отримає по 775 тис. грн із бюджету Львівщини, які будуть використані для покращення якості дорожнього покриття.

Крім того, додатково передбачені кошти на покращення стану доріг Червонограда, Самбора, Моршина та Стрия, зокрема м.Червонограду та м.Самбору виділено по 400 тис. грн.

Завдяки даному розпорядженню голови ЛОДА, райавтодори зможуть приступити до проведення ямкового ремонту шляхів місцевого значення, адже протягом останніх 5-6 років, окрім 2010 року, коштів на ремонт місцевих доріг майже не виділялося.

Крім того, як уже повідомлялося, згідно із постановою КМУ, на ремонт доріг комунальної власності області із державного бюджету Львівщина отримає 140,5 млн грн, а також додатково 40 млн грн – місто Львів. Кошти уже почали надходити на казначейські рахунки.

Із коштів, які виділені Львівщині на ремонт комунальних доріг області, 75 млн грн передбачено на покращення стану дорожнього покриття міст, які задіяні у підготовці до Чемпіонату з футболу 2012 року: Дрогобича, Стрия, Трускавця та Східниці.