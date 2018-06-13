У Львові відкрився музей-ресторан «Сало»

14 червня у Львові відкрився унікальний мистецький проект – музей-ресторан «Сало». Над створенням музею працював відомий художник-дизайнер Борис Берґер.

За задумом авторів проекту, музей «Сало» - це постійно діючий арт-центр, де будуть відбуватися концерти та фестивалі сучасного мистецтва, літературні читання, перформанси, виставки відомих українських та закордонних художників, скульпторів, відеоарт, фотовиставки, покази мод.

Окрім того, музей буде місцем культурної комунікації та самореалізації творчої молоді та можливістю чудово провести час і відпочити.

Відкривається музей «Сало» Міжнародною виставкою сучасного мистецтва. В експозиції представлено роботи відомих митців з України, Німеччини, Росії, Литви: Олександра Ройтбурда, Леся Подерв'янського, Андрія Сагайдаковського, Мистецької групи «Сині носи», Андрєя Більжо, Андрєя Бітова, Марка Ротко, Арт-групи «Вогняні СалоМандри», Бориса Берґера, Іллі Лєвіна, Кості Смолянінова, Мирослава Дедишина, Надєжди Романової, Тетяни Муетдінової, Володимира Цеслєра, Юрія Шабєльнікова, Юрія Соколова, Студії «ААХ!».

Не дивлячись на те, що виставка щойно почала свою роботу, її експонати вже широко обговорюються в мистецькому середовищі. А мистецький витвір «Серце з сала» отримав відзнаку – диплом Книги рекордів України «Найбільше в світі серце з сала».

У музеї «САЛО» працює крамничка, де можна придбати оригінальні сувеніри, створені арт-групою «Вогняні СалоМандри». Родзинкою сувенірної крамнички є дві колекції дизайнерських суконь від Бориса Берґера та Надєжди Романової – «Сало» і «ЛЕВітація».

Витвором мистецтва також є САЛОАРТ-кухня. Кожна страва – це мистецький об’єкт, який відвідувач музею може замовити в САЛОАРТ-МЕНЮ, розробленому кулінарною майстернею музею «Сало».

Музей «Сало» знаходиться у центі Львова на проспект Свободи 6,8.

Фото Олександра Ковальчука