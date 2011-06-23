У Львові презентували проект «Україна: історія великого народу»

Львів. 23 червня. УНІАН. У Львові відбулася презентація виставки проекту «Україна: історія великого народу». Проект презентував автор, народний депутат України, президент Благодійного фонду «Схід-Захід разом» Володимир Зубанов.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Автори та керівники проекту – народний депутат України, президент Благодійного Фонду «Схід-Захід разом» Володимир Зубанов та доктор філософських наук, член-кореспондент АПН України, президент Інституту стратегічної політики України Анатолій Толстоухов створили даний проект з метою популяризації історії рідної землі, формування національної свідомості українців, виховання поваги до історичного минулого свого народу, виховання патріотичних почуттів, розкриття всіх сторінок великої історії нашої держави – України.

До проекту «Україна: Історія великого народу увійшли 7 серій книг: «Україна: хронологія розвитку», «Україна - Європа: хронологія розвитку», «Україна: від Трипілля до сучасності», «Україна і світ», «Повісті про славетні часи», «Культурна спадщина», «Історія міст України».

На презентації Володимир Зубанов зазначив, що всі статті видань науково обґрунтовані, адже це праця багатьох вчених-істориків Академії Наук України, однак викладені в популярній формі, доступній для широкого кола читачів.

Окрім видань, з метою популяризації історії України, розпочато створення серії картинної галереї.