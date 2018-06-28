Цимбалюк у Брюсселі. Фоторепортаж

30 червня, перебуваючи із робочою поїздкою у Брюсселі, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк провів презентацію Львівської області в Посольстві України у Бельгії.

На заході було чимало представників дипломатичних кіл і, зокрема, Посли Казахстану, Узбекистану, Вірменії, представники підприємств, асоціацій, органів державної влади та місцевого самоврядування, а також постійний представник України при ЄС Костянтин Єлісєєв.

У своєму вітальному слові М. Цимбалюк висловив подяку Посольству України в Королівстві Бельгія та Бельгійсько-українській торгівельній палаті за запрошення та можливість зробити коротку презентацію-опис інвестиційного потенціалу Львівської області.

Голова Львівської ОДА зазначив, що географічне розташування Львівщини дає широкі можливості розвитку сільського господарства, промисловості та рекреаційно-туристичної галузі.

«Стратегічним планом розвитку області визначено її майбутнє як важливого Європейського центру міжнародного політичного та економічного співробітництва, історико-культурного та освітньо-наукового та інноваційного осередку», - підкреслив Михайло Цимбалюк

Також голова Львівської ОДА наголосив на тому, що безпосереднє сусідство з Республікою Польща, а отже і з Європейським Союзом робить область однією з лідерів за обсягами залучення іноземних інвестицій серед областей України. «Львівщина динамічно нарощує свій інвестиційний потенціал. У партнерстві Львівської ОДА та приватного сектору робляться важливі кроки для покращення інвестиційного середовища Львівської області та зростання обсягів надходження інвестицій в її економіку», - додав він.

Голова ЛОДА охарактеризував напрями діяльності найбільш потужних підприємств Львівщини і зауважив, що у січні-травні 2011р. випуск промислової продукції в області збільшився на 16,5%. Крім того, йшлося про заходи з підготовки до Євро-2012 та проекту «Олімпійська надія-2022».

М. Цимбалюк зупинився на високому освітньому потенціалі області, зазначивши, що на Львівщині діє 46 вищих навчальних закладів, у яких навчається 157 000 студентів.



Підводячи підсумки, Михайло Цимбалюк наголосив: «Високий рівень освіти мешканців дозволяє впроваджувати інноваційні технології та створювати високотехнологічні підприємства, які стосуються сектору ІТ-послуг, енергозберігаючих технологій та інновацій».

Результатом перебування голови Львівської ОДА у Бельгії стало отримання декількох пропозицій щодо інвестування в економіку області.



Посольство України в Королівстві Бельгія



м.Брюгге



М. Цимбалюк в м.Брюгге



М.Цимбалюк



К.Єлісєєв (по центру)



М.Цимбалюк



Презентація в посольстві



Виступ посла України



Підписання Меморандуму



Зустріч із губернатором провінції Західна Фландрія Паульом Брейне



Зустріч з Президентом Комітету регіонів Євросоюзу М.Брессо



М.Брессо та Л.Ван ден Бранде



М.Брессо та М.Цимбалюк



Заслужена артистка України Л.Качала

Василь Пилип'юк