Цимбалюк: Львівщина зацікавлена у співпраці з Таджикистаном

Львів. 4 липня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Таджикистан в Україні Шухратом Султоновим. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

На зустрічі також були присутні начальник управління міжнародного співробітництва ОДА Лев Захарчишин, радник голови ОДА Богдан Яциковський та представник МЗС України у Львові Катерина Терек-Медвецькі.

М. Цимбалюк подякував Послу за візит і наголосив на зацікавленості Львівської області у співпраці з Таджикистаном, зокрема, в рекреаційно-туристичній галузі, а також у налагодженні економічного співробітництва. «Ми повністю відкриті для співпраці з Таджикистаном», - зазначив він.

Ш.Султонов, своєю чергою, висловив подяку М. Цимбалюку за можливість зустрітись і підкреслив, що метою візиту є безпосереднє знайомство з керівництвом області та з перспективами співпраці.

«Ми хочемо налагодити економічні зв’язки з Україною та Львівською областю зокрема. Щодо Львівщини, ми зацікавлені у використанні потенціалу області в галузі сільського господарства та технологій. Крім того, ми готові співпрацювати і в сфері гідроенергетики, адже маємо значний досвід в даній галузі»,- сказав Ш.Султонов.