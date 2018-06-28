Глава УГКЦ очолив Літургію у Львові

7 липня у Львові відбулася Архієрейська Божественна Літургія, яку очолив Глава УГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук. Вона проходитиме у Музеї народної архітектури та побуту (вул. Чернеча гора, 1) у храмі села Кривки (Бойківщина), яким опікуються монахи-студити Унівської Лаври.

Зазначимо, що з 1994 року у храмі села Кривки постійно відбуваються Богослужіння. Архієрейська Божественна Літургія відбуватиметься в честь свята Різдва Івана Хрестителя, яке святкується 7 липня.

Додамо, що після Літургії «Золотий герб м. Львова» було нагороджено Єпископа-помічника Київської Архиєпархії Владику Йосифа Міляна.

Відзнаку священнослужитель отримав за розвиток культурно-освітніх проектів, зміцнення міжконфесійної співпраці та з нагоди 55-річчя від дня народження.



Глава УГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук



Владика Йосиф Мілян

Фото Євгена Кравса