У Львові завершилися юнацькі спортивні ігри зі стрільби з лука

Львів. 11 липня. УНІАН. На спортивній базі Львівської обласної організації ФСТ«Динамо» відбулися VІ літні юнацькі спортивні ігри України зі стрільби з лука та чемпіонат України серед юніорів 1991-1993 р.н. Про це повідомила заступник начальника управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА Оксана Вацеба.

У змаганнях взяли участь 175 найсильніших молодих лучників України у вікових категоріях юнаки (105 учасників) та юніори (70 учасників), які представили команди 12 областей України та м. Києва.

За результатами змагань буде сформовано склад збірної команди України, що візьме участь у фіналі Кубку Європи серед юніорів та юнаків, що відбудеться 18-23 липня 2011 року в м. Пафос (Кіпр).

За результатами загальнокомандної першості Чемпіонату України зі стрільби з лука серед юнаків серед областей команди розташувалися таким чином: І місце - Львівська область з результатом 495,5 очок, ІІ місце – Чернівецька – 428,5 очок, ІІІ місце – Сумська – 248 очок.

А за результатами загальнокомандної першості Чемпіонату України зі стрільби з лука серед юніорів команди розташувалися таким чином: І місце - Львівська - з результатом 555 очок, ІІ місце – Харківська – 423 очки, Ш місце - Львівська - з результатом 313 очок.