Чоловік за «липовою» довідкою взяв у банку майже $40 тис.

Львів. 14 липня. УНІАН. 25-річний мешканець Львівської області за підробленою довідкою про доходи взяв у банку $39 270.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, Трускавецький відділ міліції встановив, що 25-річний місцевий житель, з метою отримання споживчого кредиту, використав підроблену ним довідку про доходи у банку та отримав кредит у розмірі 39270 доларів США.

Шахраю загрожує відповідальність за ч.2 ст.358 КК України (Підроблення документів. Карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк).

Ведеться слідство.