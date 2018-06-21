У Львові презентували Кубок УЄФА Євро-2012

У Львові 19 листопада презентували головний трофей європейської першості – Кубка УЄФА Євро-2012. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Кубок був ексклюзивно доставлений в Україну за запитом компанії-спонсора.

Заступник голови Львівської ОДА Володимир Губицький під час презентації відзначив, що привезення Кубка до Львова – це історична подія і наголосив, що область активно готується до проведення Чемпіонату Європи з футболу.

«Цього року на Львівщині будуть здані в експлуатацію усі об’єкти до Євро-2012. Ми активно готуємось до гідного проведення Чемпіонату і проведемо його на найвищому рівні», - відзначив Володимир Губицький.

«Проект Євро для нашої компанії дуже масштабний. Це, з одного боку, – виклик, але з іншого – великі можливості. Ми сподіваємося, що Чемпіонат Європи допоможе нам зміцнити позиції. Також в рамках цього проекту велику увагу ми приділяємо нашим співробітникам і партнерам: ми хочемо надихнути цією подією всю компанію», - зазначив віце-президент із маркетингу компанії «Славутич», Carlsberg Group Ярослав Коваль.

Фото Євгена Кравса