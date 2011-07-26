Цимбалюку подякували за допомогу у проведенні фестивалю в Польщі

Львів. 26 липня. УНІАН. Голова оргкомітету XX Фестивалю української культури у м. Кошалін (Польща) Петро Тима висловив подяку голові Львівської ОДА Михайлові Цимбалюку за підтримку та допомогу у проведенні фестивалю. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

"Організатори XX Фестивалю української культури висловлюють щиру подяку за всесторонню підтримку під час заходу й високопрофесійну допомогу, надану Організаційному комітетові з боку працівників Львівської ОДА. Важливим елементом програми XX Фестивалю була участь у заході (спеціальних дебатах та гала концерті) найвищих посадових осіб держави: маршала Сейму Ґжеґожа Схотини, голови ВР України Володимира Литвина, міністра культури України Михайла Кулиняка, депутата Європарламенту Павла Коваля, депутатів українського й польського парламентів, міністрів польського уряду, відомих журналістів.

Кількість заходів, їхній рівень та масштаб, а також присутність Фестивалю на сторінках польської преси й у теле- та радіопрограмах польських мас-медіа спричинились до того, що Фестиваль став важливою подією. Завдяки Фестивалю у польській пресі з’явилися чисельні статті про українську рок-музику, сучасне культурне життя в Україні, український аматорський художній рух у Польщі.

Ми особливо вдячні за те, що згідно з попередніми узгодженнями, відносно допомоги з Вашого боку, в XX Фестивалі української культури у м. Кошалін взяли участь виконавці з Львівської області. Участь у концертах хору «Дударик», колективів і виконавців, які брали участь у програмі «Мова гайова. Богдан-Ігор Антонич» (Віктора Морозова з гуртом «Четвертий кут», Тараса Чубая з «Плачем Єремії», Василя Жданкіна, гуртів «Дивні» та «Шоколад») а також гурту «Майстерня пісні», Колективу Збройних Сил України, Ансамблю пісні та танцю Львівського центру військово-музичного мистецтва, вплинули значущо на піднесення рівня заходу й кінцевий його успіх.

За успіх Фестивалю слід вважати те, що публіці (представникам української меншини і полякам) вдалося запропонувати різножанрові фестивальні заходи – від концертів церковної музики, театрального спектаклю, показу кіно й мистецтва, по концерти фольклорних й рок гуртів. Завдяки присутності колективів й артистів з України усі точки програми 20 Фестивалю досягли найвищого можливого рівня.

Пане Губернаторе, Ваша допомога у перевезенні виконавців з Львівщини стала доказом, що українська культура спроможна єднати громадян інших країн, що українцям, де б вони не проживали, є чим гордитися. Після нашого заходу ми впевнені, що про українську культуру знатиме все більша і більша кількість громадян Польщі.

Велике Вам спасибі!" – йдеться у подяці.

Нагадаємо, з 30 червня до 4 липня 2011 року у місті Кошалін (Республіка Польща) пройшов ювілейний, ХХ Фестиваль української культури.