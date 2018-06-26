У Львові відгуляли єврейське весілля

Львів’яни та багато чисельні гості міста – туристи могли самі взяти участь (поспівати та потанцювати) та насолодитися видовищем єврейського весілля між Русланом і Анжелою, які, правда, не справжні наречені, а лише актори.

Гості фестивалю заслухали шлюбний контракт наречених, виголошений з балко лону львівської кам’яниці, приєдналися до весільної ходи вулицями міста та оглянули процедуру розписки молодят…

За словами організаторів, цьогорічна програма фестивалю значно насиченіша за минулорічну. «В цьому році додали книжкову ярмарку, єврейський базар, де можна придбати сувеніри. Також цього року вся вулиця Староєврейська маскується під минуле століття, а не її частина, як в минулі роки. Розширюється географія клезмерських колективі – крім інших приїдуть гурти з Ізраїлю, Швеції, аж три групи буде з Росії», - пояснили організатори.

Співорганізатор проекту Діна Євшина зазначила, що всього приїде 70 колективів, сім з яких українські (Одеса, Харків, Київ, Львів, Чернівці). Окрім цього, будуть колективи з Австрії, Німеччини, Польщі, Молдови тощо.

У 14 столітті за наказом короля Казимира і в Кракові, і у Львові були виділені квартали, куди він запросив євреїв з метою розвитку ремесел. Сьогодні давній львівський єврейський квартал – найдепресивніший район у старій частині міста. Нині місто Львів розпочало його відродження відкриттям кав’ярень Мазоха, галицької жидівської кнайпи «Під Золотою Розою». І фестиваль «LvivKlezFest» сприятиме ідеї розвитку туристичного Львова як європейського міста, де створено благодатний грунт для багатьох народів, які працювали і примножували його славу.

Фото Євгена Кравса