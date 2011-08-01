Водій заснув за кермом та зіткнувся з двома вантажівками

Львів. 1 серпня. УНІАН. У Львівській області 59-річний водій ВАЗу заснув за кермом та зіткнувся з двома вантажівками. Інцидент стався 30 липня близько 17.00 на автодорозі Київ-Чоп біля села П’ятничани Стрийського району.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

Як встановили співробітники ДАІ, 59-річний водій автомобіля ВАЗ-2104, рухаючись у напрямку до міста Стрия, заснув за кермом та допустив зіткнення з двома тягачами – «ДАФ», яким керував 29-річний житель села Діброва Тячівського району Закарпатської області, та «Вольво» під керуванням 26-річного жителя села Лозина Яворівського району Львівської області.

Унаслідок цієї аварії водій автомобіля «ВАЗ-2104» отримав тілесні ушкодження. У чоловіка – закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій лівого ключового суглобу, закритий перелом лівої гомілки. Його було доставлено у Стрийську центральну районну лікарню.