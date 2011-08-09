Затверджено перелік об’єктів, які фінансуються за рахунок субвенції

Львів. 9 серпня. УНІАН. Депутати Львівської обласної ради на позачерговій сесії прийняли рішення «Про затвердження переліку об’єктів і заходів, що фінансуються за рахунок субвенції із державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію пріоритетів розвитку регіонів у Львівській області».

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

При прийнятті даного рішення також враховано висновок постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності.

На реалізацію пріоритетів розвитку регіонів у Львівській області розприділено 59,2 млн. грн., виділених із Державного бюджету України. Депутати затвердили перелік об’єктів та заходів, які фінансуватимуться за рахунок субвенції із Державного бюджету України, у який увійшло 22 об’єкти.

Зокрема передбачено кошти на добудову школи в м. Городку, добудову 12- ти класних приміщень і реконструкцію блоку школи в с. Черниця, Миколаївського району, на школу на 528 учнів в с.Вороняки Золочівського району.