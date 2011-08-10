У Львові безробітний покусав міліціонера

14:24, 10 серпня 2011
Львів
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Затриманий перебуває в райвідділі

Львів. 10 серпня. УНІАН. У Львові 46-річний раніше судимий чоловік під час доставлення в райвідділ вчинив опір працівнику міліції.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, 9 серпня на вулиці Городоцькій у Львові під час доставлення у райвідділ 46-річного безробітного львів’янина, останній вчинив опір співробітнику патрульної служби - вдарив старшину міліції в ніс та вкусив за руку.

Затриманий перебуває в райвідділі.

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