Цимбалюк: Ремонт доріг державного значення завершать до кінця жовтня

Львів. 10 серпня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 10 серпня провів огляд будівництва та реконструкції автомобільних доріг державного значення та провів виїзні робочі наради безпосередньо на будівельних майданчиках.

Як повідомили УНІАН у львівській ОДА, Михайло Цимбалюк оглянув реконструкцію та будівництво автомобільної дороги М-09 «Львів – Рава-Руська».

Цимбалюк спільно із начальником Служби автомобільних доріг у Львівській області Петром Шпитаком за участі виконавчого директора ТзОВ «ОНУР Конструкціон Інтернешнл» Айрана Февзі та керівництва Жовківського району проїхався відремонтонованою дорогою та наголосив на необхідності належного облаштування придорожньої інфраструктури, транспортних зупинок та місць для стоянки та відпочинку водіїв.

Також голова Львівської ОДА оглянув реконструкцію автомобільної дороги державного значення М-10 «Львів-Краковець». Михайло Цимбалюк наголосив, що якість виконання ремонтних робіт - найголовніша вимога, яку повинні витримувати підрядники виконання робіт.

Голова ОДА наголосив на необхідності упорядкування придорожньої території, обрізанні дерев, облаштуванні штучних водостічних каналів тощо. Крім того, Михайло Цимбалюк також закликав представників місцевих громад активно долучатись до упорядкування території, зокрема доручив провести належне освітлення населених пунктів.

Михайло Цимбалюк наголосив, що на трасі «Львів-Краковець» потрібно облаштувати не менше чотирьох місць для зупинки автомобілів та відпочинку водіїв.

Також голова облдержадміністрації оглянув хід будівництва та реконструкції автомобільної дороги державного значення М-11 «Львів-Шегині» й провів виїзну робочу нараду на місці виконання робіт.

«Реконструкцію цієї автомобільної дороги проводить український генпідрядник, а якість виконання робіт покращилась, тож ми можемо заявити, що наші підрядники працюють не гірше, аніж їх закордонні колеги», - сказав Михайло Цимбалюк.

За підсумками проведення виїзної наради, голова ОДА наголосив, що реконструкція автомобільних доріг державного значення буде завершена до кінця жовтня 2011 року і область до Дня Незалежності може відзвітувати Президенту України Віктору Януковичу про якість та належне виконання ремонтних робіт.