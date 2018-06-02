Байкери Львова протестували проти бездіяльності ДАІ

12 серпня у центрі Львова близько 50 мотоциклістів взяло участь в акції протесту байкерів міста проти свавілля на дорогах Львова та бездіяльності ДАІ.

За словами учасника акції Євгена Білінського, неуважність, підрізання мотоциклістів, відсутність культури водіння призводить до ДТП.

На вулиці байкери роздавали листівки: «Будьте уважні! Ми також хочемо повернутися додому!». Від правоохоронних органів учасники акції вимагають сприяти проведенню подібних акцій, вчасно реагувати на випадки недотримання правил дорожнього руху, притягувати до відповідальності порушників, зокрема й тих, які втікають з місця ДТП. Лист-звернення з відповідними вимогами байкери адресували начальнику Львівського міського відділу ДАІ.

«Наша акція – це вже навіть не акція протесту, а крик про допомогу. Наші друзі, рідні та близькі люди гинуть на дорозі з вини водіїв автомобілів, які банально розмовляють по телефону, не звертаючи уваги на сам рух і дорогу. Ми закликаємо працівників Державтоінспекції – принаймні виконуйте свою роботу. Бо ціна вашої байдужості та, даруйте, гонитви за довгою копійкою – людське життя. Лише офіційно 5-10% ДТП сьогодні у м. Львові здійснюються через те, що водій користувався мобільним», – зазначають організатори.

Паралельно із акцією у Львові аналогічні заходи проходили в Запоріжжі, Тернополі, Івано-Франківську, Бродах, Ужгороді, Мукачево.

