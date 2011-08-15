Перший урок в школах Львівщини присвятять Дню Незалежності

Львів. 15 серпня. УНІАН. За ініціативи голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка, перший урок нового навчального року буде присвячений 20-ій річниці Незалежності України, а також 200-річчю від дня народження Маркіяна Шашкевича та 150-річчю від дня народження Івана Франка. Про це йшлося на селекторній нараді під керівництвом голови Львівської облдержадміністрації Михайла Цимбалюка.

Також під час селекторної наради начальник головного управління освіти та науки Львівської ОДА Михайло Брегін доповів про стан готовності шкіл Львівщини до нового, 2011-2012 навчального року, а саме про змінену структуру нового 2011-2012 н.р. у зв’язку з проведенням Євро-2012. Так, заняття у 1-8-х, 10-х класах завершуватимуться 25 травня 2012 року, у 9-х класах – 14 травня 2012 року, а в 11-х класах – 3 травня 2012 року.



Михайло Брегін також доповів про переведення загальноосвітніх навчальних закладів на режим роботи в одну зміну. Так, У 2010-2011 навчальному році у дві зміни навчалися учні 79 (5,3%) загальноосвітніх навчальних закладів області. Найбільше таких шкіл у м. Львові і Яворівському районі.

Керівниками органів управління освітою проаналізовано мережу таких шкіл і розроблено плани-графіки поетапного переведення шкіл на однозмінне навчання.

Кількість шкіл з двозмінним навчанням зменшиться на 15, у Львівській області функціонуватиме ще 64 (4,5%) школи.

Начальник головного управління освіти та науки Львівської ОДА також поінформував про забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів підручниками. На сьогодні отримано 31 із 39 назв підручників, 127 798 підручників для 11 класу (49% від плану завезення). М.Брегін наголосив на необхідності забезпечити своєчасну доставку до загальноосвітніх навчальних закладів та інформування батьківської громадськості.

Також Михайло Брегін відзначив позитивну динаміку розвитку дошкільної освіти, зокрема мережі дошкільних навчальних закладів, середній показник охоплення дітей дошкільною освітою зріс до 45%, збільшено кількість дітей 5-річного віку, охоплених дошкільною освітою - до 92 %, до кінця 2011 року передбачено 100%.



Підсумовуючи дане питання, Михайло Цимбалюк дав доручення приділити основну увагу активній підготовці до нового навчального року, вжити заходів щодо максимального збільшення показників охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою та забезпечити організацію гарячого харчування для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів у 2011-2012 навчальному році.