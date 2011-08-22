Делегація із Львівщини їде до Києва на святкування Дня Незалежності

Львів. 22 серпня. УНІАН. Сьогодні делегація із Львівської області на чолі з головою Львівської ОДА Михайлом Цимбалюком відбуває на урочисті заходи з нагоди 20-ї річниці Незалежності України в Києві за участі Президента України Віктора Януковича.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

У складі делегації до Києва відбувають Герої України, Лауреати Шевченківської премії, представники райдержадміністрацій, громадських організацій та провідних засобів масової інформації.

Делегація із Львівщини відбуває зі Львова о 22.00.

У Києві урочистості відбудуться 23 серпня о 15.00 в Національному палаці «Україна».