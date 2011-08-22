Делегація із Львівщини їде до Києва на святкування Дня Незалежності
16:45, 22 серпня 2011Львів
0 0
Делегація на чолі із губернатором Львівщини їде до Києва на урочисті заходи з нагоди 20-ї річниці Незалежності України за участі Віктора Януковича
Львів. 22 серпня. УНІАН. Сьогодні делегація із Львівської області на чолі з головою Львівської ОДА Михайлом Цимбалюком відбуває на урочисті заходи з нагоди 20-ї річниці Незалежності України в Києві за участі Президента України Віктора Януковича.
Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.
У складі делегації до Києва відбувають Герої України, Лауреати Шевченківської премії, представники райдержадміністрацій, громадських організацій та провідних засобів масової інформації.
Делегація із Львівщини відбуває зі Львова о 22.00.
У Києві урочистості відбудуться 23 серпня о 15.00 в Національному палаці «Україна».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter