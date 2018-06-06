Урочиста церемонія підняття Державного прапора у Львові

У Львові з нагоди дня Державного Прапора України відбулась урочиста хода юнаків та дівчат Львівщини – ровесників Незалежності України в рамках проведення акції проекту "Ровесник Незалежності" та військових підрозділів центральною частиною міста Львова.

Організатори акції – головне управління з питань внутрішньої політики, національностей та релігій Львівської ОДА.

Центральними вулицями Львова урочистою ходою пройшла колона молоді Львівщини – 50 юнаків та дівчат, ровесників України. В одежі кольорів національного прапора, вони пронесли знамено розміром 8х12 метрів у супроводі роти почесної варти та військового оркестру.

Розпочалася хода від Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької. Молодь пронесла стяг проспектом Свободи, площею Адама Міцкевича, Галицькою площею, Соборною площею до вулиці Винниченка – біля будівель Львівської облради та ОДА, на якій продовжилася святкова програма.

Полотнище, яке пронесли ровесники Незалежності України, буде подаровано Музею національно-визвольної боротьби під час першої черги його відкриття.

Напроти будівель Львівської обласної ради та обласної державної адміністрації відбулась Урочиста церемонія підняття Державного прапора України, участь у якої взяли ровесники Незалежності України, котрі пройшлись пішою ходою центральною частиною Львова.

Участь в урочистому піднятті Державного прапора України взяли заступник голови Львівської облдержадміністрації Іван Стефанишин, заступник голови Львівської облдержадміністрації Володимир Губицький, заступник голови Львівської облдержадміністрації – керівник апарату Ольга Гузар, голова Львівської облради Олег Панькевич, перший заступник голови Львівської облради Петро Колодій, заступник Валерій П’ятак та заступник Львівського міського голови Володимир Шевчук.

Заступник голови Львівської облдержадміністрації Іван Стефанишин наголосив, що має високу честь від імені органів державної влади привітати усіх із днем Державного прапора України. В першу чергу, за його словами, потрібно схилити голову перед мільйонами людей, які втратили своє життя та здоров’я на війнах та у таборах. Іван Стефанишин також подякував усім присутнім, хто своєю працею вносить внесок у розбудову Незалежності України, особливо молоді, якій випала доля розбудовувати нашу державу.

Від імені голови Львівської облдержадміністрації Михайла Цимбалюка та голови Львівської міської ради Андрій Садового заступники Іван Стефанишин та Володимир Шевчук вручили цінні подарунки ровесникам Незалежності України.